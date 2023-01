Roma, il curioso caso della clausola di Dybala: attenzione allo stipendio...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Paulo Dybala è sempre più uomo copertina in casa Roma. L'argentino rientrato nella Capitale dopo il successo mondiale con la sua Argentina adesso ha il compito di prendere in mano i giallorossi e di provare a trascinarli nell'ardua lotta Champions. Il calciatore però è strettamente legato a Mourinho. Infatti come riporta "Il Corriere dello Sport" la Joya potrebbe lasciare Trigoria in caso di addio del tecnico portoghese. A prescindere da ciò c'è comunque da risolvere la questione della clausola rescissoria visto che al momento l'ex calciatore della Juventus può liberarsi a "soli" 12 milioni di euro in caso di offerta dall'estero e a 20 milioni di euro qualora arrivi una proposta dall'Italia. L'unico modo per eliminare questa opzione è aggiungere i bonus del suo stipendio alla parte fissa. L'accordo attuale prevede un triennale con opzione per il quarto a 4 milioni a stagione a cui si aggiungono altri 2 milioni di euro in base alle prestazioni e ai risultati. Eliminando la clausola l'ingaggio del classe '93 passerebbe a 6 milioni netti all'anno.