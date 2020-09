UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Palombi in prestito al Pisa: il comunicato

È ufficiale il passaggio in prestito di Simone Palombi dalla Lazio al Pisa. L'attaccante italiano potrà giocarsi le sue carte in Toscana nel campionato di Serie B. Lo ha confermato il club nerazzurro tramite un comunicato ufficiale: "SIMONE PALOMBI È NERAZZURRO! Il Pisa Sporting Club comunica di aver perfezionato l’accordo con la società S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto) delle prestazioni sportive del calciatore Simone Palombi".