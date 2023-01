Zaniolo, ambigua offerta del Newcastle: la decisione della Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A quanto pare, per Nicolò Zaniolo qualche offerta arriva, diversamente da quanto affermato da Josè Mourinho. Mentre anche il Milan si muove per accaparrarsi il 22 giallorosso non convincendo però il club capitolino che vuole lasciarlo andare solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, arriva l'offerta del Newcastle. Come riporta il giornalista di calciomercato Tancredi Palmieri, la società inglese ha offerto 35 milioni ma la Roma avrebbe rifiutato poichè la cifra sarebbe stata pagata solo se Zaniolo avesse giocato il 75% delle partite.