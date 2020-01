120 anni Lazio - Segui la diretta live su Lalaziosiamonoi.it da Piazza della Libertà

La festa a Piazza della Libertà si avvicina sempre di più. Segui l'intera serata su Lalaziosiamonoi.it che sarà presente sul posto con i suoi inviati. Diretta scritta, dichiarazioni, foto, video e live social. Cercheremo come sempre di fornirvi il massimo per trasmettere a chi non potrà essere presente le emozioni di una notte indimenticabile. Non mancate!