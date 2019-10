5 maggio 2002, Ronaldo: "In campo convinti di vincere, Cuper sbagliò formazione..."

Ronaldo, il Fenomeno capace di far sognare tutti i tifosi dell’Inter e non solo, anche a distanza di anni, nonostante tutto. In collegamento con il Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante brasiliano si è lasciato andare a grandi ricordi tinti di Inter, anche quelli più tristi come il Il 5 maggio 2002: "Ci ho pensato tante volte. Credo che siamo entrati in campo troppo convinti di vincere. In quella settimana si parlava troppo dell’acquisto di Nesta, che sembrava fatto e che forse non avrebbe giocato. Ci ha distratto. Poi, penso Cuper abbia sbagliato la formazione, mettendo un giocatore di troppo a centrocampo. Poi, ci si sono messi in mezzo anche gli errori individuali. Una delle più grandi delusioni della mia vita“.