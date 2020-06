A. Moggi: "Lazio squadra più in forma prima dello stop. Immobile? Tra i migliori al mondo"

Con il campionato, tornerà anche la serrata lotta Scudetto. Ai microfoni di TMW ha detto la sua il procuratore Alessandro Moggi: "La Lazio è un cliente complicato per Inter e Juventus. La lotta Scudetto credo sarà bellissima fino alla fine, peccato non viverla coi tifosi sugli spalti. Non credo che la Lazio abbia bisogno di regali, fino ad oggi ha dimostrato di essere competitiva, erano i più in forma di tutti quando si è fermato il campionato. Hanno anche l'attaccante più importante che abbiamo in Italia, forse al mondo. Per me si giocheranno le loro carte fino in fondo".