Abraham si presenta: “Ho scelto la Roma per vincere trofei”

Tammy Abraham si presenta ai suoi nuovi tifosi. L'attaccante inglese, passato dal Chelsea alla Roma in estate, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi del club. Dopo due partite in giallorosso, il numero 9 ha chiarito l'ambizione di voler tornare a vincere trofei che, sulla sponda giallorossa della Capitale, mancano da diverso tempo. Di seguito le parole del giocatore: "Ho parlato sia con Mourinho sia con Tiago Pinto, mi hanno spiegato l’ambizione e la visione del club. Sono anche io ambizioso e credo in una visione quando ne vedo una. Sono qui non soltanto per fare gol e per aiutare la squadra, ma soprattutto per vincere dei trofei. Speriamo di farlo già da quest’anno. La Conference League è un torneo importante, siamo concentrati di partita in partita”.