Accardi: "Lazio, quest'anno ti divertirai! Castellanos? Attaccante vero"

Beppe Accardi, ospite ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sulla Lazio di Baroni e sulla prestazione messa in campo contro il Venezia, soffermandosi anche su alcuni singoli come Castellanos e Dele-Bashiru. Le sue parole: "La Lazio un gran colpo lo ha fatto già con Castellanos, con quello che ha fatto vedere nella prima partita la sensazione è che sia un giocatore molto forte. Stavo guardando un pochino quello che vuole fare la Lazio, ha diversi giocatori sotto mira e sono tutti di un livello abbastanza importante. C’è da dire che questa è una squadra che ha già fatto vedere cose importanti. È vero che siamo appena partiti col campionato, ma non è male. Il profilo che stanno valutando di Milambo, è abbastanza importante. Può essere importante anche perché legata a un ipotetico scambio. Avendola vista però alla prima partita, sottolineando che siamo all’inizio, staremo a vedere”.

“Finalmente si guarda al futuro, a giocatori giovani e si ha il coraggio di tornare a prendere giocatori che possono diventare lo zoccolo duro di una squadra che può durare nel tempo. La Lazio ha anche fatto un’ottima scelta sull’allenatore, è uno dei più bravi in Italia e non è mai stato valutato per quello che è il suo lavoro. In Italia abbiamo un grande problema: le persone per bene sono sottovalutate, siccome lui non è un divo è sempre stato visto come uno che sarebbe mai arrivato a certi livelli. Garantisco che è una persona per bene, ricopre le caratteristiche giuste per lavorare in una società in cui c’è come presidente Lotito. Ha capacità di mediazione, ha l’ammortizzatore perché tutti sappiamo che per un presidente fumantino come Lotito e c’è bisogno di una persona pacata. La Lazio ha nel DNA avere personaggi con voglia di esplodere e un allenatore del genere ha la capacità di saper gestire quei momenti. Il lavoro che ha fatto a Verona è stato incredibile, è un grandissimo allenatore e la Lazio per lui è un trampolino di lancio importante. In Italia siamo legati a concetti folli, ben venga una squadra giovane se ha dei valori. Noi abbiamo il cattivo gusto che se sbaglia un giovane allora non è pronto, se lo fa l’anziano allora ci può stare. Col Venezia abbiamo visto una partita dove la Lazio ha espresso valori importanti, che va in campo per vincere. Questo è importante”.

“È veramente utile iniziare il campionato a mercato in corso? Il mercato lungo non serve a nessuno, come non serve quello di gennaio. Le squadre organizzate sanno già a metà giugno quello che vogliono fare, allungandolo così tanto si creano problemi soprattutto economici. Una cosa che dovrebbero togliere sono le liste, sono un grandissimo problema per la società. Ci saranno sempre giocatori così che verranno svalutati perché finiscono ai margini. Guendouzi è un giocatore importante per questa Lazio, pensate se non ci fosse stato Baroni e se fosse finito ai margini col precedente allenatore. Un bagno di sangue per la Lazio. Diventa un problema anche per i giocatori svincolati”.

“Tchaouna, cosa aspettarsi? Ci dobbiamo aspettare che cresca e lavori bene. Sono sicuro che con Baroni possa fare il salto di qualità. Ho visto la Lazio in ritiro col Trapani e ho visto che ha gamba, velocità e ci devi puntare perché o diventano il futuro o soldi che puoi reinvestire”.

“Tridente a Udine? Dopo che ho visto quanto fatto a Venezia penso che l’allenatore non potesse fare diversamente. Noslin è un giocatore che fa la differenza sulla fascia, idem Zaccagni e con un attaccante che, se guardate bene, è un attaccante vero. Attacca sempre la porta e non ha paura di calciare. Col Venezia poteva fare tre o quattro gol, ma la cosa bella è la cattiveria che ha sotto porta e anche la tranquillità. Chi l’ha scelto è stato bravo. Credo che quest’anno possa diventare un giocatore da un valore incredibile”.

“Dele-Bashiru? Ha gamba, corsa, inserimento, qualità tecnica e non ha paura di osare. Questi sono i giocatori di cui si ha bisogno oggi nel calcio. Credo che la Lazio quest’anno si divertirà”.

