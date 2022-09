Acerbi: "Inter? Per me e Inzaghi un salto di qualità"

Il neo difensore nerazzurro ha parlato di Simone Inzaghi che ha ritrovato alla Pinetina dopo l'esperienza in biancoceleste...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della Nazionale commentando il suo approdo all'Inter. Il difensore ha parlato anche di Simone Inzaghi, tecnico che ha ritrovato in nerazzurro. Il centrale ha detto: “Anche per lui questo passaggio è stato un salto di qualità. La passata stagione ha fatto molto bene, questo forse è il momento di difficoltà più grande da quando è arrivato ed è normale che sia maggiormente sotto pressione ma io l’ho trovato uguale: bravissimo come allenatore e come uomo”.

