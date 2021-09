Adani riaccende la polemica contro Allegri: "Prende in giro i tifosi"

La Juventus non vince e tantomeno convince. Il gioco espresso dalla squadra di Allegri in queste prime settimane non sta dando i suoi frutti, tant'è che i bianconeri sono al momento sedicesimi in classifica. Il tecnico sembra non essere preoccupato dalla situazione e nelle interviste predica calma e pazienza. Questo atteggiamento ha indispettito Adani che durante la Bobo Tv di lunedì sera su Twitch lo ha criticato duramente riaccendendo la polemica.

