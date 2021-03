Adani sulle italiane in Europa: "Siamo inadeguati, così fuori anche il prossimo anno"

Champions ed Europa League hanno riservato più gioie che dolori alle italiane. Il giornalista Daniele Adani ha detto la sua in merito alla Bobo Tv su Twitch: "Se non capiamo ora che siamo inadeguati, il prossimo saremo da capo: tutti fuori agli ottavi di finale. I falsi problemi non creano la giusta cura, ricordatevelo. In Italia c'è più voglia di fare polemica che di fare competenza, imparare è più faticoso di criticare. Il progresso non può essere fermato, la costruzione è il futuro e non ci possiamo voltare dall'altra parte. Il calcio è cambiato, quando lo capiremo anche in Italia?".

Gran Galà, Immobile festeggia: “Felice di essere nella Top11” - FOTO

Serie A, Udinese-Lazio: i biancocelesti non vogliono perdere treno per l’Europa

TORNA ALLA HOMEPAGE