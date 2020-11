Addio Maradona, il ricordo di Bielsa: "Per noi lui era e continuerà ad essere un idolo"

Il calcio è in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. In Argentina ci saranno tre giorni di lutto nazionale per commemorare colui che è stato uno dei figli più talentuosi del Sud America. L'allenatore argentino Marcelo Bielsa, che allena in Inghilterra al Leeds, durante la sua conferenza stampa pre partita ha voluto rivolgere un pensiero a Diego: "Per noi lui era e continuerà ad essere un idolo. Non averlo qui con noi porta una grande tristezza, perché abbiamo perso un idolo. Questo ti fa sentire deboli. Quello che spicca è il rapporto che aveva con il pubblico e con la gente. Tutto ciò che ha fatto in carriera è stato bellezza pura, non potrà mai essere eguagliata”.