Addio Messi, tifosi invadono il Camp Nou per protesta - VIDEO

L'addio di Leo Messi al Barcellona ha sconvolto il mondo del calcio e le reazioni da parte dei tifosi non si sono fatte attendere. Nella serata di ieri, poche ore dopo la conferma della veridicità della notizia, hanno protestato chiedendo le dimissioni del presidente Bartomeu ma il fuoco non accenna a spegnersi. Diverse decine di supporters hanno infatti invaso il Camp Nou e la polizia è dovuta intervenire per disperderli.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

