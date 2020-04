Agostinelli: "Gotze? Ho dei dubbi, ma alla Lazio potrebbe rinascere"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli, che si è soffermato a parlare anche di mercato: "Mercato? Su Gotze c'è da dire una cosa, quando è uscito i primi anni nessuno metteva in dubbio il suo talento. però viene da 4 o 5 stagioni a livello mediocre. Ho dei dubbi su di lui. Certo, il talento se c'è rimane. Però queste prestazioni lo hanno messo nel dimenticatoio. Magari venendo alla Lazio potrebbe riprendersi. Ancora è giovane, potrebbe rinascere in una nuova squadra. Purtroppo se esplodi non significa che diventerai un top player, serve continuità. Ricordiamoci di Zarate, il primo anno fece faville".