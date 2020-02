Agostinelli: "Lazio in una forma strepitosa, è lei a decidere la propria sorte..."

La Lazio non si pone limiti, con la Spal è arrivata un'altra vittoria. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Agostinelli: "Ormai è la Lazio a decidere se vincere o meno, non è solo il caso della Spal. Il Verona è una buona squadra e ti impegnerà, ma in questo momento i giocatori della Lazio sono in una forma strepitosa. L'entusiasmo ti permette di recuperare le energie. Forse nemmeno loro si aspettavano di essere in questa situazione a gennaio. Inter e Juventus dimostrano di non essere squadre imbattibili".

