Agresti: "La Lazio gioca un calcio gradevole, la Roma invece..."

Stefano Agresti ai microfoni di Radio Radio Mattino ha dichiarato: “La Roma dovrebbe stare più in alto in classifica. La Lazio gioca un calcio gradevole e ha un’identità di squadra. Alla Roma questo non succede mai. I giallorossi hanno una squadra forte, poche squadre possono permettersi di avere in panchina Matic. La media punti di Mourinho è più bassa di quella di Fonseca".