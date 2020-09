AIA, ecco il nuovo organico arbitrale: saluta Rocchi, sale Fourneau

Con una nota l'AIA ha comunicato le variazioni di organico della CAN A e della CAN B in vista della stagione sportiva 2020/2021. Ufficiale il ritiro di Gianluca Rocchi, arbitro internazionale della sezione di Firenze, così come lo è la promozione di Francesco Fourneau di Roma e Juan Luca Sacchi di Macerata. Promozione dalla CAN C alla CAN B per Gariglio di Pinerolo, Marchetti di Ostia, Meraviglia di Pistoia, Paterna di Teramo e Santoro di Messina. Dismessi dalla CAN B Baroni di Firenze e Minelli di Varese.

