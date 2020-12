AIA, Nicchi: "Var a chiamata? Non ne vedo il bisogno"

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi, nella giornata di oggi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Rai in cui ha parlato dell'utilizzo del VAR, di cosa si può ancora migliorare e anche del futuro. Questi i temi maggiormente toccati.

VAR A CHIAMATA - "Non so se sia una cosa molto utile, reputo che non ce ne sia bisogno. Non c'è bisogno che uno dalla panchina dica all'arbitro di andare a vedere delle cose perché lo sa da solo".

DICHIARAZIONI A FINE GARA - "E' quello che pensiamo di fare da qualche anno, ma poi ogni volta che ci siamo avvicinati a questo passo sono sopraggiunte polemiche anche aspre e questo ci ha fatto tornare sui nostri passi, ritenendo che non siamo ancora maturi".

ARBITRO DONNA SERIE A - "Noi ci puntiamo da prima che ci puntasse la UEFA. Abbiamo 1750 donne che ricoprono questo ruolo, non siamo sprovveduti da questo punto di vista. Una donna assistente da quest'anno opererà da assistente nella CAN unificata, abbiamo due donne che già arbitrano in Serie C e presto alla Serie A ci arriveranno anche le donne italiane".

Leeds, Bielsa organizza una tombola per il club: in palio una macchina

Paolo Rossi, il 30 dicembre commemorazione in Duomo a Prato

TORNA ALLA HOMEPAGE