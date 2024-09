Ajax, Farioli: "Bello affrontare la Lazio, ma sarà difficile perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

"Abbiamo guardato il sorteggio insieme a molti giocatori e allo staff. Eravamo molto curiosi di sapere quali club avremmo affrontato”. Lo ha raccontato Farioli a Ziggo Sport nei giorni successivi al sorteggio di Europa League che vede tra le avversarie dell'Ajax anche la Lazio. A proposito dei biancocelesti, il tecnico degli olandesi ha affermato: "Il fatto di incontrare un club italiano come la Lazio è bello. È sempre bello giocare contro una squadra del proprio Paese. Nella Capitale hanno avviato un nuovo progetto e un nuovo allenatore. Vedo molto entusiasmo. La Lazio è un grande club. Non solo in Italia, ma anche in Europa. Gioca in Europa quasi ogni stagione. Sarà una partita difficile, perché è una squadra con molta esperienza in rosa

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE