Ajax, la società cerca nuovi raccattapalle dopo la pallonata a Calafiori

L'Ajax cerca nuovi raccattapalle per il match con l'Az Alkmaar. La tempistica della novità fa pensare all'episodio discusso avvenuto ieri sera, nel match tra i lancieri e la Roma, con un raccattapalle dei padroni di casa che ha lanciato senza mezze misure un pallone addosso all'esterno giallorosso Calafiori. Lo riporta ajaxlife.nl, e per l'occasione è stato lanciato un contest nel quale i candidati dovranno rispondere a una domanda: chi ha segnato le rete dello 0-3 contro l'AZ nella partita d'andata. Tre di loro potranno essere reclutati per la partita di ritorno in programma questo weekend.

