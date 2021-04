Verona, Bessa avverte la Lazio: "Vogliamo arrivare più in alto possibile"

Daniel Bessa, centrocampista del Verona, ha parlato in un'intervista dei prossimi impegni degli scaligeri, in vista anche del match con la Lazio. Queste le parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Qui mi trovo a meraviglia, ci si allena con l'auspicio di essere titolari, ma per come giochiamo anche un tempo di impiego ridotto può incidere. Ora mi sento più maturo e riflessivo. Il nostro obiettivo, ora, è quello di arrivare oltre i 49 punti raggiunti lo scorso anno ".

