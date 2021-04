Verona, prosegue la preparazione verso la Lazio: un attaccante in dubbio

Allenamento mattutino allo Sporting Center "Paradiso" per il Verona che continua la marcia di avvicinamento al match con la Lazio di domenica. Riscaldamento ed esercitazioni tattiche per gli uomini di Juric. Il tecnico croato dovrà fare le sue valutazioni soprattutto in difesa, con lo squalificato Lovato che verrà probabilmente sostituito dal rientrante Magnani. Da valutare Gunter, mentre Kalinic, non ancora al 100% dopo l'infortunio, resta sempre in dubbio per il match.

