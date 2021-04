Lazio, dopo la positività del tecnico scatta la bolla per i giocatori: i dettagli

Dieci finali attendono la Lazio fino al termine della stagione. Mentre la squadra si prepara al rush finale del campionato almeno per la partita di domenica, e probabilmente per la prossima contro il Benevento, dovrà fare a meno di mister Inzaghi colpito dal Covid insieme alla sua famiglia. Dopo la scoperta della positività a Formello è scattata la bolla per tutti i calciatori: casa-Formello-casa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei ieri è stato eseguito il primo giro di tamponi che verranno ripetuti ogni 48 ore fino a domenica mattina quando a Verona verrano svolti i test rapidi. Tutti i nazionali tornati a Roma dagli impegni con le rispettive squadre erano risultati negativi. Solo un contatto tra la squadra e Inzaghi, quello di martedì in allenamento, le feste pasquali hanno fatto si che Formello fosse vuoto sia domenica che lunedì.

Lazio, Farris talismano: ecco tutte le volte che ha sostituito Inzaghi

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Musacchio torna in Liga, ecco dove"

TORNA ALLA HOME