Lazio, Farris talismano: ecco tutte le volte che ha sostituito Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - La positività di Simone Inzaghi e famiglia al covid ha fatto inevitabilmente scattare la bolla per tutta la Lazio. Domenica il tecnico piacentino non ci sarà e così toccherà a Massimiliano Farris guidare le aquile. C'è solo un precedente, datato giugno 2020, con i biancocelesti che espugnarono il campo del Torino in rimonta. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico in seconda è però subentrato a Inzaghi in corsa in ben altre sette occasioni (4 vittorie e 3 pareggi) e ne è sempre uscito imbattuto: Lazio-Inter 2-0 (1 maggio 2016), Lazio-Atalanta 2-1 (15 gennaio 2017), Genoa-Lazio 2-2 (15 aprile 2017), Atalanta-Lazio 3-3 (17 dicembre 2017), Fiorentina-Lazio 3-4 (18 aprile 2018), Lazio-Milan 1-1 (25 novembre 2018) e infine Lazio-Inter del 31 gennaio 2019 (vinta ai rigori dopo l'1-1 dei supplementari).

