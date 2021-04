Lazio, Inzaghi versione smart working: segue e dirige l'allenamento da casa

Non sarà in panchina nella gara di domenica contro il Verona mister Inzaghi colpito, insieme a tutta la sua famiglia dal Covid. L'allenatore però sente già la mancanza del campo e non ha intenzione di lasciare i suoi ragazzi. Per questo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri ha seguito e diretto l'allenamento direttamente da casa. Il mister è stato in contatto costantemente con il suo vice Farris, Mario Cecchi e Riccardo Rocchini (i tre mister) e ancora con il match analyst Ferruccio Cerasaro e il preparatore atletico Ripert. Insomma Simone Inzaghi si è trasformato in un allenatore da remoto e la diretta su Lazio Style Channel lo ha supportato nelle immagini, non è in campo ma è come se lo fosse.

