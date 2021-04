Spezia, Italiano mastica ancora amaro: "Con la Lazio meritavamo di più"

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani col Crotone, è tornato a parlare della sconfitta con la Lazio: "La partita con la Lazio penso ci lasci grande amarezza per il fatto che avremmo potuto portare a casa un punto importante per la nostra classifica, per la continuità che avremmo potuto dare alla vittoria precedente. Però i ragazzi sono stati ancora una volta bravi a fare una prestazione di grandissimo livello. Peccato per non aver ottenuto, in termini di punti, qualcosa da aggiungere alla nostra classica ".

Verona, prosegue la preparazione verso la Lazio: un attaccante in dubbio

Petrachi: "Immobile? Gli sconsigliai di andare all'estero. Sull'esperienza alla Roma..."

TORNA ALLA HOME PAGE