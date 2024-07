Alaves, Luka Romero si presenta: "Sono contento di tornare in Spagna"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Altro prestito per Luka Romero. Dopo aver vissuto gli ultimi sei mesi della scorsa stagione all'Almeria, l'attaccante argentino del Milan, ex Lazio, si è unito all'Alaves (con diritto di riscatto a sette milioni di euro). Queste sono state le sue prime dichiarazioni, riportate da Calciomercato.com, in vista della sua nuova avventura: "Per me è molto importante tornare a giocare in Spagna, mi piace molto questo campionato. Bisogna cercare di imparare molto, so di cosa si tratta, bisogna adattarsi al gruppo e allenarsi ogni giorno. Conosco l'allenatore dai tempi del Mallorca e questo rende tutto più facile".