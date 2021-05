Allenatore Lazio | Capello: "Mihajlovic la scelta migliore per Lotito"

Il casting allenatore della Lazio sta focalizzando l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori. A Sky Sport l'ex tecnico Fabio Capello ha detto la sua: "Possibile che non abbiano le idee chiare, perché i nomi fatti sono di sei allenatori. Lotito ha cercato di far passare il tempo e probabilmente pensava che la squadra non avesse fiducia in Inzaghi altrimenti lo avrebbe fatto firmare tempo fa. Adesso ci sono tanti allenatori, tutti i nomi usciti sono interessanti. Se parliamo di un allenatore che potrebbe tornare, lasciando una società e una squadra a cui ha dato e ricevuto molto come Bologna, è Mihajlovic, che essendo un ex giocatore della Lazio sarebbe una scelta importante anche per il presidente".