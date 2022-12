Almeria - Lazio, via alla vendita dei tagliandi per l'amichevole: tutte le info

Fonte: sslazio.it

La Lazio affronterà l'Almeria nell'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. I biancocelesti affronteranno gli spagnoli nel Power Horse Juegos Mediterraneos Stadium. La sfida è in programma per il 22 dicembre alle 18:30. La società capitolina, tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, ha reso note tutte le informazioni utili per chi volesse seguire il match dal vivo. Di seguito il comunicato:

"La S.S. Lazio comunica a tutti coloro che volessero partecipare alla trasferta in Spagna per assistere alla gara amichevole con l' UD Almeira di giovedi 22 dicembre, le seguenti modalità di acquisto dei tagliandi del settore ospiti: da oggi 19 dicembre presso la biglietteria dello stadio 'Juegos Mediterraneos' dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il giorno della gara la biglietteria sarà aperta dalle ore 16:30 alle 19:30. Si sconsiglia vivamente di acquistare altri settori dal sito internet dell'Almeria. CLICCA QUI PER I PREZZI".