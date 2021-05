Almeyda, il bel gesto per la sua Azul: "Avrei voluto comprare vaccini per tutti, ma..."

Matìas Almeyda ha rivelato ai microfoni di Radio Mitre di voler comprare vaccini anti-Covid per tutti gli abitanti della sua città natale, Azul. L'attuale tecnico del San José Earthquakes avrebbe chiesto l'aiuto di un politico che, tuttavia, non ha potuto far diventare realtà il desiderio del 'Pelado'. L'argentino ha raccontato: "Venti giorni fa ho chiamato un politico importante dell'Argentina per fargli presente che avrei voluto vaccinare tutta Azul. Volevo vaccinare, volevo pagare tutti i vaccini, però purtroppo non si è potuto fare. Avevo i contatti, e non mi importava nulla dei costi. La perdita di mio padre e di tante persone che conoscevo mi dà molta tristezza".

IL RICORDO DEL PADRE - L'ex calciatore del River non ha potuto evitare di ricordare suo padre, morto a causa del Coronavirus: "Ho molta rabbia, mio padre non si è potuto vaccinare in Argentina e altri che non avrebbero dovuto ancora ricevere il vaccino, gli è già stato somministrato. La morte è stata triste e traumatica, non l'ho potuto neanche salutare. Quando torno ad Azul, molti amici e conoscenti mi consigliano di entrare in politica, ma è difficile. Voglio comunque aiutare".

RIVER O BOCA - Infine, un pensiero su Boca e River a pochi giorni dal Superclásico nei quarti di finale della Coppa di Lega: "Non credo che il Boca sia più forte del River. Dovranno passare ancora degli anni perché questo succeda. River continua ad essere il migliore. Ha una grande filosofia di gioco e grande calciatori. È il protagonista. Potrà far fatica a chiudere le partite, ma rimane lo stesso".

La Lazio riceve il Premio Fair Play 2021: la premiazione prima del match col Parma

Lazio Women, Adriana Martín: "Un anno complicato. Ma che gioia la promozione nel derby!"

TORNA ALLA HOMEPAGE