Ambrosini: "Lazio, ora la squadra c'è. Sarri? Ciò che ha fatto a Napoli non è replicabile"

Opinionista Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato di Napoli - Lazio direttamente dal bordo campo del Diego Armando Maradona. L'ex Milan ha spiegato così il suo punto di vista: "Questo campionato è meraviglioso, i risultati di oggi e di ieri lo hanno reso ancor più equilibrato. La partita assume una valenza ancor più notevole. I valori tecnici in campo, nonostante le assenze, sono assolutamente importanti, le squadre devono riprendersi dopo una battuta d’arresto in campionato. Questa cornice non può non attendersi una gara meravigliosa. Quant'è importante Immobile? La stessa di Osimhen (ride, ndr). Non ha un sostituto, la sua importanza deriva anche da questo. Anche per il senso di sicurezza che dà agli altri. Di gol ne segna parecchi da tante stagioni. Ci si può adattare alle assenze, ma sostituire i grandi giocatori non si può".

LA LAZIO DI SARRI - "Dopo un inizio complicato, ora la squadra c’è, soprattutto dal punto di vista difensivo. Bisogna unire fluidità nella manovra offensiva, sotto quel punto di vista può fare molto di più. Quello che Sarri ha creato a Napoli è difficilmente replicabile. I giocatori che ha ora gli possono far giocare un calcio un po’ più libero. Milinkovic e Luis Alberto sono calciatori che a calcio ci sanno giocare, e molto bene".

