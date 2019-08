Amichevoli, Paderborn - Lazio: dove vederla in tv e in streaming

Dopo la vittoria (3-4) in casa del Bournemouth, la Lazio si appresta ad affrontare la settima amichevole della sua pre-season. A 19 ore di distanza dall'ultima partita, Lulic e compagni affronteranno il Paderborn, in Germania. Prevedibile, quasi scontato il turnover di Simone Inzaghi, che avrà la possibilità di testare i suoi uomini contro un'altra squadra di rilievo. La partita, in programma oggi alle 16 alla Benteler-Arena, si potrà vedere in diretta in tv su Lazio Style Channel. È il canale tematico dedicato alla Lazio e disponibile nel pacchetto sportivo di Sky. La visione in streaming per gli abbonati è disponibile tramite Sky Go, il servizio per i dispositivi mobili.

Lazio, Cipriano raccontato dal padre

Bournemout - Lazio 3-4, il tabellino

TORNA ALLA HOMEPAGE