Ancelotti: "Scudetto? Per la Lazio di quest'anno tutto è possibile"

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli ed attualmente sulla panchina dell’Everton, è intervenuto ai microfoni di Radio 1, dove si è espresso sugli obiettivi della formazione di Inzaghi e sul percorso fatto finora: “Scudetto? Per la Lazio tutto è possibile. L’Inter ha investito molto, la Lazio ha trovato solidità e continuità e la Juve ha lasciato qualche punto in più rispetto al passato, soprattutto per il cambio di allenatore. È un bene che ci sia competitività davanti, la Serie A è più emozionante della Premier dove il Liverpool ha vinto tutte le partite tranne una. La Lazio forse oggi ha qualcosa in meno qualitativamente rispetto a quella che vinse lo scudetto nel 2000 che aveva giocatori di grandissimo livello, ma ha certezze e consapevolezza, è una squadra molto fastidiosa, solida. Sanno quello che fanno, Immobile e' in stato di grazia: tutto è possibile per la Lazio di quest’anno”.

