Anversa, prima da titolare in Jupiter League per Lukaku: "Qui non per fare rotazioni, voglio di più"

Jordan Lukaku è ancora di proprietà della Lazio ma ora gioca nell'Anversa. Il belga, nella gara di ieri contro il Waasland-Beveren, ha collezionato la sua prima gara da titolare in Jupiter League. Al termine del match, ha si è detto soddisfatto per il risultato ottenuto, ma ha sottolineato di volere di più dall'esperienza nella squadra di Leko. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Het Laatste Nieuws: "È sicuramente un piacere giocare dall'inizio. Ora è stato possibile perché l'allenatore voleva cambiare, ma ovviamente non sono venuto ad Anversa per essere un giocatore di rotazione. Voglio diventare un calciatore importante, e quindi devo continuare a lavorare sodo per migliorare il mio livello".

