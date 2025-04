Apolloni avverte: "Contro il Parma non sarà facile. La Lazio non deve..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si prepara ad ospitare il Parma allo stadio Olimpico, in un match cruciale per continuare ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. A poche ore dalla sfida, l'ex calciatore e allenatore Luigi Apolloni è intervenuto ai microfoni di RadioLaziale, ai quali, oltre ad elogiare il lavoro di Baroni, ha spiegato come la sfida di stasera sia tutt'altro che banale per i biancocelesti.

“Penso che la società sia stata bravissima, ha trovato gli uomini giusti con un allenatore che ha saputo valorizzarli e riconoscere i valori che questi giocatri avevano, dando non solo un’opzione tattica o tecnica, ma anche un comportamento dettato dal fatto che Baroni ha giocato in Serie A e la conosce bene. Penso sia fondamentale cercare di dare il senso di appartenenza per dare tutto quello che uno ha. Si gioca pensando che la Lazio raggiunga l’obiettivo che si è prefissata in questo anno”.



“La Lazio non ha una gara facile. Il Parma ha trovato fiducia e una quadratura, sa giocare e sa essere elastica nel saper aspettare e colpire al momento giusto. La Lazio dovrà faticare se gioca come contro il Genoa. Contro la Juventus il Parma è stato bravissimo a giocare e a non fare giocare la Juve. La Lazio non deve fare l’errore di sottovalutare questa squadra, perché è in forma, ha entusiasmo e ha giocatori di qualità".

