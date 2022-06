Arbitri, Rocchi: "Stagione positiva. Futuro? Ci saranno delle novità"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi, ospite del seminario "Arbitrare in tempo di Var" organizzato da AIA, USSI e AST, ha detto la sua sulla stagione appena conclusa e anche di quello che sarà il futuro: "È stata una stagione sicuramente positiva che ci fa ben sperare per il futuro. Errori? Sicuramente potevamo fare meglio su alcune cose perché abbiamo fatto degli errori più per mancanza di concentrazione o per superficialità, su quelli mi sono arrabbiato e chiaramente la colpa è mia perché sono il responsabile di questa situazione, cercheremo di lavorare su questo aspetto".

Poi sul futuro: "Ci saranno delle novità che non stravolgeranno le regole attuali. A livello arbitrale in generale la strada che abbiamo tracciato sarà proseguita al 100%. Arbitro donna in Serie A? Posso garantire solo che se arriverà ad arbitrare in serie A una donna è perché lo merita", queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.