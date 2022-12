Argentina, De Paul e la frase shock: "Chi non credeva in me, può..." - VIDEO

Stanno facendo discutere i festeggiamenti dell'Argentina dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Francia che è valso il terzo titolo mondiale. Dopo la premiazione i calciatori di Lionel Scaloni hanno inscenato balli e canti anche con riferimento agli avversari sconfitti. Ma ciò che sta facendo discutere più di ogni altra cosa è il video in cui De Paul in compagnia di Otamandi si è lasciato andare ad una frase a dir poco sconcertante: "Chi non credeva in me, può succhiarmi il ca..o...". Il resto potete tranquillamente immaginarlo o comprenderlo dal seguente video.

De Paul referring to his criticism towards him after Saudi game: “We are in the history forever. Whoever doubted me, s*ck my dick” pic.twitter.com/8aaYdaVfUu