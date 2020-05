Argentina, il Newell's Old Boys fa causa alla Roma: ecco il motivo

Due giorni fa il Newell's Old Boys ha presentato una causa di 2,4 milioni di euro alla FIFA contro la Roma. Il motivo? Secondo quanto riportato dal sito de Il Corriere dello Sport, la società giallorossa sarebbe colpevole di aver aggirato un accordo legato alla cessione di Ezequiel Ponce.L'attaccante, che era stato acquistato dalla Roma nel 2015, non ha mai esordito in prima squadra ma ha fatto il giro di diversi club europei (Granada, Lille, AEK Atene). Proprio dopo il prestito in Grecia, dove Ponce si è messo in mostra, la Roma ha deciso di cederlo a titolo definitvo allo Spartak Mosca per 3 milioni di euro e 3 di bonus, realizzando un'importante plusvalenza (circa 400mila euro).

Ed ecco che si arriva al motivo della disputa col Newell's Old Boys che ha accusato la Roma di aver usato uno stratagemma per corrispondere una cifra inferiore agli argentini sulla rivendita del giocatore prevista del 40%. "E' stato incluso un giocatore senza valore di mercato per eludere il pagamento al nostro club", questo è quanto si apprende dalla nota del club. E in effetti la scorsa estate la Roma ha ceduto anche Andrea Romagnoli (portiere della Primavera) allo Spartak Mosca, abassando il prezzo di Ponce per garantire al club argentino una percentuale inferiore sulla cessione, e creando una nuova trattativa per un altro giocatore (Romagnoli).

UFFICIALE: Germania, la Bundesliga riparte

Spadafora: "Oggi impossibile dare certezze sulla ripresa"

TORNA ALLA HOMEPAGE