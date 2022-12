Argentina Mondiali | Flop Dybala, Scaloni: “Non ha opportunità perché…”

Prosegue il cammino dell’Argentina al Mondiale, domani sfiderà l’Olanda ai quarti, ma non c’è traccia di Paulo Dybala in campo. L’attaccante della Roma sta assistendo alle imprese della propria selezione dalla panchina, nella speranza che prima o poi arrivi il suo momento, completamente escluso dai piani di Scaloni. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro gli olandesi, il ct ha voluto fare chiarezza in merito alla sua decisione sull’argentino. Queste le parole: “Non ha giocato perché non ho visto l'opportunità di inserirlo. Sta bene, è in grado di essere schierato in campo, ma consideriamo che nello sviluppo di tutte le partite non abbiamo avuto l'opportunità di metterlo in campo. Siamo contenti di lui, del suo contributo. Abbiamo 26 giocatori e cerchiamo di inserire quelli che possono adattarsi allo sviluppo del gioco”.

