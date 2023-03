Argentina, Scaloni: "Retegui? Mai pensato di convocarlo"

TUTTOmercatoWEB.com

Mateo Retegui ha scelto l'Italia. L'argentino, di origini italiane, ha risposto alla prima chiamata in Nazionale da parte del ct Mancini rinunciando così alla possibilità di giocare con la maglia dell'Argentina. Sulla scelta dell'attaccante ha detto la sua anche il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni: "Non voglio convicnere nessun giocatore e non voglio rovinare nessuno di cui non sono convinto. E' successo lo stesso con Senesi, che gli abbiamo detto che forse lo avremmo convocato. Non ha senso tagliare una carriera. In quella posizione abbiamo giocatori che pensiamo stiano bene, in futuro vedremo se potrà essere convocato. Se giocherà con l'Italia gli auguro il meglio, spero possa far bene. Non ha senso pensare all'Argentina perché sin qui non abbiamo pensato di convocarlo", queste le parole in conferenza stampa.