ARRIVA A TIVOLI IL 23 E IL 24 MARZO "MERAVIGLIOSA - LA LAZIO PIÙ BELLA DI SEMPRE', INIZIATIVA CHE CELEBRA IL 50ESIMO ANNIVERSARIO DALLO SCUDETTO DEL 1974

Dopo i successi e le migliaia di persone che l'hanno già vista nelle precedenti tappe, è Tivoli la prossima cttà destinata ad ospitare la mostra itinerante creata per festeggiare il primo scudetto della Lazio. L'appuntamento è alle Scuderie Estensi con memorabilia, proiezioni e presentazioni di libri I colori biancocelesti dalle ore 11.00 fino alle 18.00 sabato 23 e domenica 24 marzo sventoleranno nel cielo dellaSuperba, sulle Scuderie Estensi, grazie all'iniziativa "Meravigliosa - La Lazio più bella di sempre", che celebra il 50esimo anniversario dal mitico scudetto del 1974, conquistato da una squadra di folli ed eroi, divisi nello spogliatoio ma compatti in campo. La manifestazione, realizzata con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma -Assessorato ai grandi eventi, sport, turismo e moda, Comune di Tivoli e la stessa Società Sportiva Lazio, sarà una due giorni ricca di memorabilia, racconti, voci narranti appartenenti al mondo biancazzurro, proiezioni di video inediti e presentazioni di libri. Momenti emozionanti che rievocano il glorioso passato della squadra che più è rimasta nell'immaginario collettivo per aver fatto l'impresa: aver portato il primo scudetto in casa biancoceleste. Una sezione particolare curerà tutte le giornate di quel campionato raccontate da ritagli di giornali e dai cimeli delle squadre avversarie che l'hanno affrontata, illustrando il girone di andata e di ritorno per raccontare la storia della S.S. LAZIO senza mancare di rispetto a nessuno, anzi coinvolgendo tutte le altre società di calcio a scrivere e vivere questo evento. Moltissimi ex calciatori e i loro familiari, tutto il week-end godranno della gioia dei tifosi così come l'aquila olimpia con il suo falconiere Juan Bernabè, prevista per la giornata di domenica. Un focus speciale sarà dedicato alla Lazialità tiburtina, ai grandi laziali della città, figure iconiche che hanno fatto la storia all'ombra della Rocca Pia, e a coloro che, ieri come oggi, hanno voluto mantenere vivo il tifo attraverso i club. L'evento, che ha già fatto tappa a Viterbo e Fiumicino, mentre svolgerà poi a Vico nel Lazio (16-17 marzo), a Latina (20-21 aprile), a Rieti (4-5 maggio) e infine a Roma, l'11 e 12 maggio. Si ringraziano Tivoli Onlus, CML 74, il Centro Studi 9 Gennaio Millenovecento, Lazio Clan Latina, Lega dei Collezionisti, Associazione Culturale Tibur Crew, Radiosei, Lazialità, La Fornarina, Leonardo Servizi immobiliare, Ficacci Olive, Lapis Urbe per il supporto dato alla manifestazione.

Questo il programma:

Sabato 23 ore 11: inaugurazione Mostra con ex giocatori del 74 e i loro familiari.

Pausa tra le 13,30 e le 15,30

ore 17.00 proiezione video sui festeggiamenti dello scudetto del '74 a Tivoli

ore 18 dibattito "Tifosi di ieri e di oggi, testimonianze di una fede calcistica"

Ore 20: chiusura Mostra

Domenica 24 ore 11: apertura Mostra con arrivo dell'aquila Olimpia

Pausa tra le 13,30 e le 15,30

Ore 18.30: chiusura Mostra Nel corso delle due giornate saranno presenti alcuni protagonisti dello scudetto del '74 e altri giocatori passati e presenti della S.S. Lazio

Seguite gli sviluppi e dettagli più approfonditi sulla pagina Facebook della manifestazione "Lazio Meravigliosa"

Sulla pagina Facebook “Lazio Meravigliosa” potrete trovare orari e appuntamenti per entrambi i giorni.

L'ingresso è sempre gratuito.

