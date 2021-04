AstraZeneca | Il Ministero raccomanda over 60, Roma convoca operatori under 60: il conflitto

AstraZeneca resta il caso "mediatico" più roboante intorno ai vaccini. Raccomandato per gli over 60 dal Ministero della Salute, a Roma viene offerto agli under 60 ancora non vaccinati che rientrano nella categoria degli operatori sanitari.

La denuncia è arrivata ai microfoni di "LaPresse". La testimonianza che fa discutere è quella di una operatrice sanitaria di 45 anni della capitale. Nonostante sia consigliato ad un'altra fascia d'età, gli operatori vengono convocati via mail con data di appuntamento e somministrazioni. Giunti nell'hub di riferimento la scoperta: il vaccino iniettabile è solo quello AstraZeneca. Nonostante non si rientri nella categoria a cui fa riferimento il Ministero della Salute, e dunque si palesi un evidente conflitto d'indicazioni, se si rifiuta il vaccino a quel punto si torna a casa senza dose e senza sapere nulla su quando si sarà richiamati per un altro vaccino.