Atalanta, caos calendario e Gasperini sbotta: “Se fosse successo a un’altra squadra…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Caos calendario per l’Atalanta, congestionato tra campionato e Europa League. Gli uomini di Gasperini scenderanno in campo domani col Milan, martedì affronteranno l’Inter per recuperare la gara della ventunesima giornata, posticipata a causa dell’impegno dei nerazzurri in Supercoppa, poi il Bologna e infine, lo Sporting. In questo caso il match è stato anticipato di un giorno dalla Uefa per motivi legati al fatto che anche il Benfica disputerà, nella stessa competizione, la partita in casa.

In conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con i rossoneri, il tecnico dei bergamaschi ha tenuto a sottolineare: “Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa, non è una cosa di oggi. Per noi era già molto evidente anche perché l'Atalanta in quel momento era già qualificata. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci. Dobbiamo prendere una gara per volta, non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quali polemiche sarebbero uscite fuori".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE