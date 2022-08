Atalanta, Djimsiti manda in ansia Gasperini: l'entità dell'infortunio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per l'Atalanta e Gasperini che per un bel po' di tempo dovranno fare a meno di Berat Djimsiti. Il difensore ha subito un brutto infortunio ieri nel corso della gara contro il Milan, è stato immediatamente sottoposto ad esami strumentali che nella giornata di oggi hanno rivelato l'entità del trauma. Questo quanto si legge nel comunicato del club bergamasco: "Atalanta B.C. informa che, in seguito al trauma diretto riportato durante la gara di campionato Atalanta-Milan, Berat Djimsiti è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del terzo medio del perone sinistro. Il calciatore ha iniziato sin da subito le cure stabilite nel programma di recupero". I tempi di recupero ancora non sono stati stabiliti con certezza, ma si prospettano essere abbastanza lunghi.