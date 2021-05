Atalanta, Gasperini e l'incubo Bastos: "Quello un episodio clamoroso, su Pessina..."

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia con la Juventus. Secondo boccone amaro per il tecnico nerazzurro dopo quello di due anni fa con la Lazio all'Olimpico. Le parole: "Non è stata una partita fortunata negli episodi per noi, soprattutto nel primo gol della Juventus e nel rigore su Pessina".

INCUBO BASTOS - Nel primo tempo c'è stato un contatto tra Rabiot e Pessina in area bianconera che l'arbitro Massa ha giudicato regolare. Immancabile il riferimento all'incubo di Gasperini di nome Bastos: "Ho avuto la sensazione dal vivo che quello su Pessina fosse rigore. Dal modo in cui è entrato Rabiot ed è caduto Pessina si è capito questo. Quello di due anni fa era un episodio clamoroso in cui sono stati chiusi tutti e due gli occhi. Oltre al rigore c'era anche l'espulsione che avrebbe cambiato completamente la partita. Quello di stasera è un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, ma entra tra i rigori dati e non dati". In realtà non è vero che sarebbe scattato il secondo giallo per Bastos, perché la mano in quel caso non negò una segnatura (il tiro di de Roon sarebbe finito fuori senza il tocco) e non rappresentò una scorrettezza. Consigliamo a Gasperini di studiare meglio il regolamento invece di continuare a versare lacrime su un episodio di due anni fa.

Pubblicato il 19/05