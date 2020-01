Atalanta, Gasperini ironico su Petagna: "Contro di noi farebbe più gol di Immobile"

Una debacle improvvisa, quella dell'Atalanta, sconfitta in casa nel posticipo del lunedì dalla SPAL (1-2). Decisivo, ai fini del risultato, il gol dell'ex nerazzurro Petagna: per lui sono ben 5 le reti in quattro partite contro la sua ex squadra. A tal proposito, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, il mister dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha ironizzato sul "dente avvelenato" di Petagna quando incontra il suo passato calcistico, scomodando - in un certo senso - il capocannoniere di casa Lazio: "Giocando contro di noi farebbe più gol di Immobile. Speriamo porti alla salvezza la SPAL. Gli ex? Sicuramente vuoi dare qualcosa in più, ma personalmente sono molto grato a questi giocatori nel loro periodo".

