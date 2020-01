Serie A, colpaccio Spal a Bergamo: Atalanta rimontata e battuta

La ventesima giornata di Serie A si chiude con Atalanta - Spal. La squadra di Gasperini appare arrembante sin dal primo minuto, ma la Spal risponde colpo su colpo alla veemenza bergamasca. Al 20', però, sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Zapata mette dentro il pallone, Ilicic lo gira in rete con un delizioso colpo di tacco. Continua a premere la Dea per trovare il 2 a 0, e Zapata ci va vicino colpendo l'incrocio dei pali con una gran botta. Pareggia i legni la Spal sullo scadere dei primi 45 minuti, con una bellissima torsione di testa di Petagna. Nella ripresa gli uomini di Semplici non riducono l'intensità, e trovano il pareggio con l'ex: grande giocata di Reca, palla dentro per Petagna che non può sbagliare. Ma non finiscono le sorprese, perchè la Spal conquista addirittura il vantaggio dopo soli 6 minuti. Valoti si mette in proprio, porta a spasso la difesa dell'Atalanta e scarica la palla in rete con il destro. L'Atalanta spinge fino all'ultimo, creando diverse occasioni da rete senza mai riuscire a colpire. Al termine della partita è la Spal ad esultare. Stop per gli uomini di Gasperini, che scivolano al quinto posto dietro la Roma.

