Atalanta, Gasperini: "Lazio primo impegno di un ciclo durissimo"

Torna il campionato. Dopo la sosta per le Nazionali all'Olimpico la Lazio ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, atteso proprio come i biancocelesti da sette gare in meno di un mese tra Serie A ed Europa. A margine di un evento all'Orio Center dedicato ai piccoli tifosi nerazzurri e coincidente con il 112esimo compleanno del club bergamasco, il tecnico di Grugliasco ha parlato così dei prossimi impegni: "Sarà un ciclo molto difficile, incontriamo Lazio, Napoli e Sampdoria in trasferta, poi due volte il Manchester City e Cagliari e Udinese in casa. Per sognare e sperare bisogna incontrare queste difficoltà. Da qualche anno stiamo ottenendo dei bei risultati e riceviamo grande soddisfazione, ma soprattutto tanto entusiasmo. Questo ci aiuta a fare sempre meglio. Abbiamo una bellissima squadra".

