Lazio - Atalanta, l'arbitro del match: precedenti in (quasi) totale equilibrio

L'A.I.A. ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno l'ottava giornata di Serie A. Lazio - Atalanta, match di apertura del weekend di campionato (fischio d'inizio sabato 19 ottobre ore 15.00, Stadio Olimpico di Roma) sarà diretta da Gianluca Rocchi. Tegoni e Tolfo saranno i guardalinee, Manganiello è stato scelto come quarto uomo mentre al monitor Var siederà Guida. Al suo fianco ci sarà Carbone nel ruolo di Avar.

I PRECEDENTI - La Lazio è la squadra che Rocchi ha diretto più volte in carriera (43), seguita da Roma (41) e Milan (38). Non è una sorpresa, dunque, scoprire che con il match di sabato i biancocelesti diventeranno la squadra più arbitrata dal fischietto fiorentino anche in questa stagione (sarà la seconda volta alla guida della squadra di Inzaghi, la prima è stata Sampdoria - Lazio 0-3 del 25 agosto scorso). Il bilancio è praticamente in pareggio: 17 vittorie laziali, 8 pareggi e 18 sconfitte. Curioso come anche con l'Atalanta (squadra che Rocchi ha arbitrato 24 volte) il conto sia pressoché identico a quello con i biancocelesti, ma al contrario: 10 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte nerazzurre con l'esperto direttore di gara alla guida. Insomma, con una vittoria della Lazio nel weekend il bilancio diventerebbe in totale equilibrio con entrambe le compagini. Quello di sabato, inoltre, sarà il terzo Lazio - Atalanta che vedrà Rocchi come arbitro: i due precedenti sorridono ai biancocelesti, che hanno vinto in tutte e due le occasioni (Atalanta - Lazio 0-2 del 6 maggio 2012 e Lazio - Atalanta 3-0 del 13 dicembre 2014). Di seguito, ecco tutte le designazioni di giornata.

BRESCIA - FIORENTINA Lunedì 21/10 h. 20.45

CALVARESE

GALETTO - ROCCA

IV: MAGGIONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI



CAGLIARI - SPAL Domenica 20/10 h. 15.00

CHIFFI

BINDONI - MASTRODONATO

IV: ROS

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI



JUVENTUS - BOLOGNA Sabato 19/10 h. 20.45

IRRATI

IMPERIALE - BRESMES

IV: FOURNEAU

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO



LAZIO - ATALANTA Sabato 19/10 h. 15.00

ROCCHI

TEGONI - TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE



MILAN - LECCE Domenica 20/10 h. 20.45

PASQUA

SANTORO - COLAROSSI

IV: SERRA

VAR: PAIRETTO

AVAR: VIVENZI



NAPOLI - VERONA Sabato 19/10 h. 18.00

PICCININI

PRETI - VALERIANI

IV: AURELIANO

VAR: MARIANI

AVAR: SCHENONE



PARMA - GENOA Domenica 20/10 h. 18.00

VALERI

DEL GIOVANE - LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



SAMPDORIA - ROMA Domenica 20/10 h. 15.00

MARESCA

PERETTI - CECCONI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



SASSUOLO - INTER Domenica 20/10 h. 12.30

GIACOMELLI

LONGO - BOTTEGONI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FIORITO



UDINESE - TORINO Domenica 20/10 h. 15.00

ABISSO

DE MEO - VILLA

IV: MASSA

VAR: DOVERI

AVAR: DI IORIO

