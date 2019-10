Var, quanti rigori fischiati: l'impatto della nuova regola sui falli di mano

Le prime sette giornate di campionato sono state ricche di rigori. Ben 34, come avvenuto nella stagione 2017-18, che però negli ultimi dieci campionati non è l'annata che ne ha visti concedere di più. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il primato appartiene al 2016-17, quando alla fine i rigori furono 137. La curiosità riguarda il fatto che in quella stagione alla settima giornata si era fermi a quota 20. Sul dato del campionato in corso un grande impatto l'ha avuto la nuova regola sui falli di mano. Viene punito molto di più, con dei punti di riferimento precisi. In attacco è sempre fallo (sicuramente quando porta a una rete), in difesa quasi sempre. I rigori fischiati per questa tipologia di intervento sono 12, più di un terzo del numero totale. L'arbitro Massa è colui che ne ha assegnati di più, due sui quattro totali. In entrambi i casi ha avuto bisogno del richiamo Var: Valeri in Fiorentina - Napoli, Nasca in Roma - Cagliari.

